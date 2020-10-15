Единственная женщина во главе области: Зеленский сменил председателя Черниговской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации. Теперь этот пост будет занимать Анна Коваленко.
Такое заявление глава государства сделал во время рабочей поездки в Черниговскую область. Также соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Он отметил, что Коваленко будет единственной женщиной в стране, которая возглавляет область.
Ранее Коваленко была советницей экс-министра информационной политики и министров обороны. В сентябре 2019 года стала замглавы Офиса президента. Тогда парламент досрочно прекратил ее полномочия нардепа в связи с назначением на должность.
В апреле Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента, она стала замминистра по развитию общин и территорий.
Напомним, ранее Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА – Сергея Сергейчука.
А во время визита во Львовскую область этой зимой президент представил нового главу областной государственной администрации и назначил на эту должность Максима Козицкого.
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