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Единственная женщина во главе области: Зеленский сменил председателя Черниговской ОГА

15 октября, 13:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ранее Коваленко была замруководителя Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации. Теперь этот пост будет занимать Анна Коваленко.

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Такое заявление глава государства сделал во время рабочей поездки в Черниговскую область. Также соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Он отметил, что Коваленко будет единственной женщиной в стране, которая возглавляет область.

Фото из Facebook

Фото из Facebook

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Ранее Коваленко была советницей экс-министра информационной политики и министров обороны. В сентябре 2019 года стала замглавы Офиса президента. Тогда парламент досрочно прекратил ее полномочия нардепа в связи с назначением на должность.

В апреле Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента, она стала замминистра по развитию общин и территорий.

Напомним, ранее Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА – Сергея Сергейчука.

А во время визита во Львовскую область этой зимой президент представил нового главу областной государственной администрации и назначил на эту должность Максима Козицкого.

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ОГА Владимир Зеленский черниговская область
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