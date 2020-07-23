"Его требование выполнить невозможно": в ОГА рассказали подробности спецоперации в Полтаве

Сейчас «террорист» находится в пределах Полтавского района

Председатель Полтавской областной госадминистраци Олег Синегубов заявил, что требования "террориста" выполнить невозможно. Об этом он рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Нам известно, что его требования – это избежать уголовной ответственности за прошлые преступления. Такое требование выполнить невозможно", – сказал Синегубов.

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По его данным, сейчас авто с угонщиком находится в пределах Полтавского района.

"Я располагаю информацией, что сейчас автомобиль по-прежнему движется по малолюдным проселочным дорогам, спецоперация правоохранительных органов продолжается", – отметил чиновник.

Он добавил, что сейчас ситуация держится под контролем.

Ранее в полиции рассказали, что основное требование мужчины, который захватил в заложники полковника полиции в Полтаве – не сажать его тюрьму.

Также мы писали, что стало известно имя "полтавского террориста". Он 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также мужчина участвовал в АТО.

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Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать мужчину. Чтобы избежать ответственности, он начал угрожать полицейским гранатой.

Видео: Типичная Украина, Telegram

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