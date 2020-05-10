Его возвращение предсказала гадалка: невероятная история поиска пропавшего бойца Второй мировой войны

Его возвращение родственникам предсказала гадалка. И он вернулся – через семьдесят девять лет. Поисковики нашли в земле нагрудный медальон. А в нем записку, благодаря которой установили не только имя погибшего солдата, но и его потомков.

Житомирская область, Лемеши. В доме столетней давности выросли несколько поколений семьи Татьяны.

"Жили здесь наш дед Антон и баба Татьяна. У них было восемь детей. Четыре дочери и четыре брата. Молодые тогда заканчивали школу по семь классов. А потом пошли кто куда поступать. И вот именно дядя Андрей – он был 19-го года, по окончании школы пошел в киевское военное училище. И сразу по окончании училища ушел на фронт. Мы его не видели. Знали просто, что он без вести пропал", – рассказывает племянница Татьяна Зозулинская.

В руках Татьяны потертые временем фотографии.

"Отец рассказывал, что дядя Андрей был очень хороший, очень добрый, очень высокий, но он был холост", – рассказывает Татьяна.

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В 41-м окончил Киевское военное училище связи и получил звание офицера.

"Он был лейтенантом и сразу возглавил команду связистов – взвод связи. И был жестокий бой. Якобы из Ковеля они шли на Киев. Говорили, что в Днепре вода была красная от крови. И мы думали, что где-то и погиб", – рассказывает племянница.

Но неожиданно для всех – через 79 лет – Татьяну начали искать.

"Мне позвонили с незнакомого номера, представились, что они поисковая группа. Попросили, чтобы я узнала, или у нас в Лемешах есть такая семья. Сыроед Татьяна Николаевна работает художественным руководителем театра нашей объединенной громады", – рассказывает Галина Кудлай, председатель Райгородоцкои объединенной территориальной громады.

Поисковик рассказал, что нашлись останки и медальон с идентичными инициалами, как у дяди Татьяны – Андрея Сыроеда.

"Несколько минут вообще не могла прийти в себя, что такое может быть через столько времени", – делится Татьяна.

Под впечатлением Татьяна написала стихотворение и посвятила его погибшему дяде.

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Чтобы увидеть тот самый медальон – большая семья едет на север Житомирской области.

У мемориала памяти представитель Житомирской областной организации "Пошук" Александр показывает медальон семье.

"При нем было найдено две гранаты РГД-33. Видимо они находились в обороне и, судя по нашим данным, там был хутор и этот хутор они обороняли. И в результате осколочного ранения в голову он погиб", – рассказывает он.

"Низкий вам поклон и благодарность неравнодушным людям за дело, которое вы делаете. Когда-то мама с сестрой ходила к знахарке, гадалке. И ей сказали, что он вернется. И они всю жизнь считали, что он вернется живой, и никто не думал, что он может вернуться в село, хотя уже только его", – говорит Татьяна.

Андрея Сыроеда похоронят в родном селе, когда закончится карантин.

А поисковики свое дело не прекращают. Ведь только в Житомирской области около двухсот тысяч солдат лежат в земле. Ждут, пока их найдут.

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Напомним, 9 мая в Украине отмечали государственный праздник – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

А 8 мая в Украине была еще одна важная дата по случаю Второй мировой войны – День памяти и примирения.

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