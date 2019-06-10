Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Экокатастрофа на реке Рось: В ГСЧС рассказали, когда будут известны результаты анализов

10 июня, 09:56

Местные органы исполнительной власти рекомендовали населению воздержаться от купания и вылова рыбы

фото: delo.net
фото: delo.net.

В понедельник, 10 июня, должны стать известными результаты химико-биологического анализа на содержание гербицидов в реке Рось. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили, что 9 июня около 5.00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд и далее – в реку Рось.

Местные органы исполнительной власти рекомендовали населению воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории реки Рось.

Представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки.

Комиссия ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области приняла решение о прекращении работы водозабора с 23.00 воскресенья, 9 июня (запаса воды для города Белая Церковь хватит на сутки). При необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось. 

Ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС.

Напомним, авария в Винницкой области грозит Киевской экологической катастрофой. В пяти районах столичной области запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрыли водоснабжение для жителей. "Сегодня" выяснили,
 что именно случилось и грозит ли другим населенным пунктам.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег экология, катастрофа, загрязнение, рось

Вы сейчас просматриваете новость " Экокатастрофа на реке Рось: В ГСЧС рассказали, когда будут известны результаты анализов". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрязнение реки Рось химикатами: грозит ли Киевской области экологическая катастрофа

Сегодня, 09:16

В пяти районах столичной области запрещено пользоваться водой из реки

В Рось попали пестициды: экологи оценивают масштабы загрязнения

Вчера, 19:51

На период проведения анализов в реке запретили купаться и ловить рыбу

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Путин пояснил, почему не поздравил Зеленского с избранием

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Назван лучший способ остановить старение мозга

Троица 2019: когда отмечается и сколько будем отдыхать

Журналисты показали дом за 5 млн экс-главного охранника Порошенко

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Как спастись от клещей

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

8 июня, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Назван самый полезный суп

​Люди спасли тонущих слонят: видео
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь