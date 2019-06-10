Экокатастрофа на реке Рось: В ГСЧС рассказали, когда будут известны результаты анализов

Местные органы исполнительной власти рекомендовали населению воздержаться от купания и вылова рыбы

фото: delo.net.

В понедельник, 10 июня, должны стать известными результаты химико-биологического анализа на содержание гербицидов в реке Рось. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили, что 9 июня около 5.00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд и далее – в реку Рось.

Местные органы исполнительной власти рекомендовали населению воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории реки Рось.

Представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки.

Комиссия ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области приняла решение о прекращении работы водозабора с 23.00 воскресенья, 9 июня (запаса воды для города Белая Церковь хватит на сутки). При необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

Ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС.

Напомним, авария в Винницкой области грозит Киевской экологической катастрофой. В пяти районах столичной области запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрыли водоснабжение для жителей. "Сегодня" выяснили,

что именно случилось и грозит ли другим населенным пунктам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Экокатастрофа на реке Рось: В ГСЧС рассказали, когда будут известны результаты анализов". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"