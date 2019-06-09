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Экологическая авария на Роси: коммунальщики Умани сделали заявление

9 июня, 20:28

Жителей города заверили в том, что водоснабжение будет осуществляться в обычном режиме

Фото: Pixabay

Дорожная авария в Винницкой области, в результате которой в реку Рось попали ядохимикаты "Нурали В", никак не повлияет на водоснабжение города Умань.

Об этом 9 июня сообщили в городском коммунальном предприятии "Уманьводоканал".

"Сообщаем, что жителям города Умань не следует паниковать и делать массовые запасы воды, поскольку . В случае прекращения поставок питьевой воды ООО "Билоцеркиввода" водоснабжение города будет осуществляться за счет собственных скважин и запасов питьевой воды в резервуарах", – заявили в пресс-службе организации.

Также в "Уманьводоканал" отметили, что на месте утечки работают специализированные службы по утилизации возможной зоны поражения Роси.

Кроме того, лаборатория "Билоцеркиввода" работает в усиленном режиме и ежечасно контролирует показатели качества воды, и на данный момент никаких отклонений не зафиксировано.

Напомним, ранее мэр Белой Церкви Геннадий Дикий сообщил, что на фоне ЧП в его городе и Умани перекроют воду. Водоснабжение, по его словам, восстановят, когда экспертиза покажет, что вода пригодная для использования.

Мы также писали, что, по данным полиции, пестициды были краденые, а водитель автомобиля с места аварии скрылся.

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Тег река, пестициды, умань, химикаты, Белая Церковь, экологическая катастрофа, рось, ядовитое вещество

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