Экс-боец спецотряда МВД Беларуси признался в убийствах оппозиционеров

Он заявил, что может указать места захоронений на карте

/ Фото: DW.com

Бывший белорусский спецназовец признался в убийствах оппозиционеров. Интервью с Юрием Гаравским публикует издание Deutsche Welle. Он называет себя бывшим сотрудником МВД и утверждает, что участвовал в похищении и убийстве противников президента страны Александра Лукашенко 20 лет назад. Тогда в Беларуси исчезли бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховного совета Виктор Гончар и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский.

Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуссии. В их числе якобы был и сам Гаравский. Он заявил, что может указать места захоронений на карте.

Гаравскому 41 год. В прошлом году он бежал из Беларуси и попросил убежища в одной из европейских стран. Он сам обратился в редакцию Deutsche Welle и заявил, что готов дать показания под присягой в суде. Издание отмечает, что в некоторых ответах на вопросы журналистов чувствовалась недосказанность. Например, не до конца понятно, как Гаравскому удалось покинуть страну и чем он занимался после отставки.

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Экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко отрицает, что его бойцы имели отношение к исчезновению Захаренко, Гончара и Красовского. В разговоре с изданием TUT.BY Павличенко сообщил, что Гаравский служил по контракту во внутренних войсках. Но на момент исчезновения оппозиционеров в 1999 году отбывал тюремный срок за вымогательство.

Между тем, в Беларуси полным ходом идет операция "транзит власти". Состоявшиеся досрочные выборы в парламент страны, попытки президента Александра Лукашенко наладить отношения с Западом, запланированная на будущий год конституционная реформа и даже торги с Россией вокруг создания Союзного государства – элементы этой операции.

Оппозицию к выборам даже на километр не подпустили: оппозиционные кандидаты были отсеяны еще на этапе регистрации.

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