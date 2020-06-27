Экс-главе Кировоградской ОГА избрали меру пресечения: что решил суд

Бывшему главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню, которого уличили в получении взятки, избрали меру пресечения. Чиновника взяли под стражу на два месяца и установили миллионный залог. Об этом сообщает hromadske.

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По словам пресс-секретаря руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольги Постолюк, сумма залога составляет 10 миллионов гривен. Кроме того, арестовали и сообщника Балоня. Ему установили залог в 5 миллионов гривен.

Как рассказали "Украинской правде" в Высшем антикоррупционном суде, экс-чиновнику определили залог в размере 5000 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 10 млн 135 тысяч гривен.

Если за Балоня таки внесут залог, он будет обязан:

прибывать к следователю, в производстве которого находится уголовное производство, прокурору и в суд по каждому требованию;

не отлучаться из Кропивницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства;

воздержаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении;

носить электронное средство контроля (браслет).

Также известно, что сторона защиты просила для Балоня меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку назначенного им же в ноябре прошлого года главой Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.

Кроме того, ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

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