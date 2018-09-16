Отправленный в отставку мэр Полтавы заявил, что не покидал пост и выполняет обязанности

Александр Мамай заявил, что и дальше продолжает управлять в качестве мэра Полтавой даже после того, как Полтавский городской совет досрочно отправил его в отставку.

По словам Мамая, в пятницу, 14 сентября, депутаты провели не сессию, а собрание. Он добавил, что продолжает руководить городом, а в понедельник, 17 сентября, намерен провести пресс-конференцию.

Напомним, депутаты Полтавского городского совета уволили всех заместителей городского головы Полтавы Мамая, а его досрочно отправили в отставку. Мамай на заседание сессии не прибыл и заранее назвал его нелегитимным.

Решение путем тайного голосования поддержали 29 из 42 депутатов горсовета. "За" проголосовали все депутаты, которые приняли участие в голосовании.

Как отметили депутаты, основаниями для такого решения стали "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан"

Напомним, не так давно в Одесской области прокуратура объявила чиновнику подозрение в растрате двух миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт системы водоснабжения. Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия, причастному к этим бюджетным хищениям.

Также суд арестовал мэра Ужгорода на два месяца с правом выйти под залог. Чиновник фигурирует в деле о незаконной растрате средств, которые выделили на реконструкцию центра города.