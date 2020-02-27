Эксклюзив из новых Санжар: семья с ребенком рассказала, как оказалась в Китае

Интервью у прилетевших из Китая взял наш корреспондент Александр Махов

Единственная украинская семья с ребенком в обсервации в Новых Санжарах эксклюзивно рассказала корреспонденту "Сегодня" Александру Махову, как оказалась в Китае, где вспыхнул коронавирус.

В комнате медчасти, где сейчас находится на обсервации семья Куценко из Мариуполя – детские книги, мягкие игрушки и вазочка с фруктами. Здесь с родителями живет восьмилетний Саша. Из-за обсервации ему приходится пропускать уроки в школе. Мальчик говорит, что скучает за школьными друзьями.

В Китай вместе с мамой восьмилетний Саша отправился в гости к папе на рождественские праздники. Глава семейства вот уже четыре года живет и работает в Ухане, в театре на воде. Теперь он – в Новых Санжарах.

"Я прыгал в воду с 26-метровой высоты там, катался на водных мотоциклах. Я мастер спорта по прыжкам в воду и поэтому, после окончания своей профессиональной карьеры, это было легко совместить с работой", – говорит эвакуированный из Уханя Александр Куценко.

Семья признается, что не ожидала распространения коронавируса на 50 стран. Вспоминают: последние недели в Ухане напоминали фильм ужасов.

"Условия ужесточались, меньше машин стало. Общественный транспорт, какие-то машины, такси, магазины работали до определенного времени сначала, а потом и вовсе закрылись", – говорит эвакуированная из Уханя Ольга Куценко.

Выходить на улицу запретили. Еду семья заказывала через интернет. Ольга говорит: было страшно, но не паниковали.

"Это грипп, это один из вирусов, который поддается лечению", – уверена Ольга. В тренде Подозрение на коронавирус: стало известно, что с украинскими туристами из Италии

Что делать после окончания обсервации, Куценко еще не знают.

"Понимания на данный момент пока нет. Сидеть и ждать улучшения всей ситуации – как в Китае, так и во всем мире", – считает Александр Куценко.

А пока в обсервации проводят время с пользой – благодаря подвижным и интеллектуальным развлечениям. Отец научил маленького Сашу играть в шахматы.

"Заказал специально по интернету шахматы, думаю, уже восемь лет, пора парня научить играть. Ну и, на мое удивление, он понял суть игры", – радуется отец.

И вот Саша уже учит играть в шахматы корреспондента "Сегодня" Александра Махова.

В целом эвакуированные выбирают для себя занятия в пределах комнаты, чтобы, по инструкциям, меньше контактировать друг с другом.

Напомним, военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона. И сейчас журналист "Сегодня" проходит весь курс обсервациивместе со всеми доставленными из зараженного коронавирусной инфекцией города Ухань.

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