Эксклюзивное расследование: почему парк "Нижнеднепровский" борется за заповедный остров Янушев

Как коммерсантам удалось на заповедном острове обустроить целую улицу, инспекторы не могут объяснить

Национальный природный парк "Нижнеднепровский" борется заповедный остров Янушев. Делкам удалось оформить право собственности на дом, который они там построили. А потом еще и взять в аренду землю острова. Даже решение суда о том, что Янушев принадлежит государству, не остановило строительство. Уже появилась целая улица.

Остров Янушев – крупнейший из 13-ти островов Днепровского лимана. Длиной четыре километра, а в ширину метров 500. Четыре года назад Янушев стал частью Нижнеднепровского национального природного парка.

"Это территория зоны регулированной реакриации, там действуют очень строгие ограничения природоохранного законодательства", – говорит Алексей Чачибая, директор Национального природного парка "Нижнеднепровский".

Однако "Сегодня" узнали, что фактически остров принадлежит не государству, а частным предпринимателям.

"Лесную охрану на данный остров не пускают", – говорит Владимир Михайленко, заместитель начальника Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Кто отхватил себе кусок золотой земли – вместе с инспекторами "Сегодня" отправились на остров. Журналистов встречает охранник. Говорит, охраняет здесь здания. Владельца, мол, никогда не видел, знает только имя.

Ветряк, помпы, земельный участок, два дома – все это должно быть де-юре – на сельской улице, де-факто на острове.

Как коммерсантам удалось на заповедном острове обустроить целую улицу, инспекторы не могут объяснить: по их документам здесь должна быть нетронутая природа. Составляют акты.

"Дома, но на них есть право собственности, документально находятся в селе Виноградное, улица Шабская 56, но фактически они находятся на острове Янушев", – говорит Анна Гомон, государственный инспектор в сфере контроля за использованием и охраной земель на территории Херсонской области.

"Телепортировались" дома не без участия сельсовета, предполагают инспекторы.

Староста рассказывает – слышал, что земли острова – государственные, но в его хозяйственной книге – записан другой владелец.

Здесь рассказали, как остров стал частным. Местный сторож получил решение исполкома и свидетельство от Рибальчанського сельсовета на приватизацию дома на Януше. А потом – продал его предпринимателю из столицы. Тот создал фирму и земли взял в аренду на 49 лет, якобы для рыболовного дела. А через девять лет – на острове развернули гостиничный бизнес.

"Люди приезжают, платят деньги, отдыхают там, бани сауны гостиницы – все нарушения природоохранного законодательства", – говорит Юрий Попутько, директор Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской облгосадминистрации.

С острова исчезли животные – раньше здесь жили олени и бобры. Теперь – пепелище.

Александр Повод, инспектор Национального природного парка "Нижнеднепровский" убежден, что подожгли для того, чтоб выгнать популяцию оленей.

Пострадали и птицы, которые здесь гнездились. Эта территория удалена от материка и идеальна для браконьерства.

Остановил беспредел иск – прокуратура подала в суд. И выиграла дело.

"9,8 гектаров изъято и передано государственному предприятию "Збуровское лесоохотничье хозяйство", – говорит Константин Кубатко, заместитель прокурора Херсонской области.

Будто-бы победа, однако бывший арендатор остров не отдает 4 года.

"Предприятие продолжает обращаться в правоохранительные органы, несмотря на решение суда, продолжается хозяйственная деятельность", – говорит Владимир Михайленко, первый заместитель начальника Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Поэтому противостоянии экологов и бизнесменов продолжается. В деле – уже инспекторы Госгеокадастра - теперь слово за ними.

Ранее мы писали о том, что жители сел в Херсонской области выступили против создания национального парка "Каменская Сечь" на правобережье Днепра. Люди считают, у них забирают паи и пастбища. Чиновники уверяют: земли – государственные.

Ранее мы сообщали, что депутаты Киеврады поддержали проект решения, согласно которому Труханов остров объявят ландшафтным заказникомместного значения.

Кроме этого, мы рассказывали, как выживает заповедник Качановка без госфинансирования на протяжении уже семи лет.

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