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Экватор обсервации и новые анализы: журналист новостей "Сегодня" рассказал о том, что происходит в Новых Санжарах

26 февраля, 15:02

Эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы уже седьмой день пребывают в обсервации

Для находящихся в обсервации в Новых Санжарах сегодня – важный день. Об этом рассказал находящийся в зоне обсервации корреспондент "Сегодня" Александр Махов. Александр единственный из представителей СМИ вылетел вместе со спасательной миссией в Китай,откуда наш самолет эвакуировал граждан Украины и иностранцев. И единственный, кто наверняка знает, как они чувствуют себя и проводят свободное время, которого у них достаточно.

Сегодня для эвакуированных украинцев – знаменательный день. Они находятся в обсервации уже 7 суток.

"Сегодня экватор. Сегодня – ровно половина того времени, которое мы проведем в обсервации. Считаться время начинает с того момента, как пассажиры зашли на борт самолета в Ухане. А это было вечером в среду, на той неделе. У нас остается еще одна неделя пребывания здесь, если, конечно, никто не заболеет", – объясняет Александр.

А еще есть шанс, что сегодня объявят результаты анализов, которые забрали у прибывших в Новые Санжары из Китая. Но впереди еще один забор анализов.

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"Как мне сообщают медики, еще один, контрольный анализ будут брать в эти выходные, перед тем, как нас отсюда отпустить", – говорит Александр.

Напомним, немного ранее с нами выходила на связь и министр здравоохранения Украины, которая также находится на обсервации. Зоряна Скалецкая рассказала, как проверяют на коронавирус. Она сообщила, что первое исследование на коронавирус заняло больше времени, чем планировалось.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Китай карантин Новые Санжары коронавирус эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

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