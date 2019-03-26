Экзотическое пополнение: в Кременчуге в зоопарке родился карликовый кенгуру

Владельцы мини-зоопарка ждали на рождение малыша четыре года

Экзотическое пополнение: в Кременчуге в зоопарке родился карликовый кенгуру 2019-03-26T12:57:00+02:00 Другие регионы Владельцы мини-зоопарка ждали на рождение малыша четыре года

Кенгуренок редко выглядывает с маминой сумки – ему сейчас примерно три-четыре месяца. Точный его возраст определить сложно, ведь момент рождения кенгуру увидеть невозможно. Владельцы зоопарка ждали на рождение малыша три года.

Сейчас кенгуренок показывает из сумки матери только голову, но иногда можно увидеть его лапки. Летом, скорее всего, малыш уже будет полноценно прыгать по вольеру. Тогда же ему и выберут имя.

Ранее мы писали о том, что в Херсонской области в курортном зверинце "Сафари-Парк" на Арабатской стрелке начинается настоящий бэби-бум. Недавно тут родился необычный верблюжонок, а семейства обезьян и страусов ждут пополнения.

Также мы сообщали о том, что в Винницком зоопарке уже можно понаблюдать за настоящим бэби-бумом: тут родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты.

Кроме того, ранее "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовились к смене сезона.

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