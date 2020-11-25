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Еще один город в Украине отказался от новогодних гуляний

25 ноября, 20:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

19 декабря по городу будет ездить трамвайчик со сказочными героями

В Житомире, вслед за Винницой, отменили новогодние мероприятия из-за COVID-19, однако праздничную елку установят.

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Об этом рассказала начальник управления культуры Житомирского городского совета Илона Колодий, пишет "Униан".

"В этом году мы планируем установить только новогоднюю елку. Украсим ее в стиле, который нам диктует следующий год – год белого металлического быка. Сейчас из-за COVID-19 не планируем устанавливать сцену на площади Королева и делать концерты. Возможно, только ведущий и святой Николай для того, чтобы 19 декабря зажечь елку", – рассказала она.

Колодий отметила, в этот день с 12:00 до 19:00 сказочные герои будут ездить в экспресс-машине по микрорайонам города.

"Предварительно, это будут снеговик Олаф, святой Николай и сказочный эльф. В этом году не будет резиденции святого Николая, чтобы не создавать скопления детей. Подарки раздадим малообеспеченным детям, детям с инвалидностью", – отметила Колодий.

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Кроме того, на католическое Рождество, 25 декабря, хотят организовать движение праздничного ретро-трамвайчика.

Также в управлении культуры намерены обустроить фотозону, но будут учитывать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. К Рождеству планируется развернуть вертеп.

Ранее мы писали, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

Также "Сегодня" объясняли, как в таком случае будем жить и праздновать Новый год.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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Новый год Житомир карантин гуляния
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