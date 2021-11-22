Еще один: в Николаеве школьник создал фейковую "Дію" и зарабатывал

Поддельное приложение подросток продавал в мессенджере за сумму от 250 до 650 гривен

В Николаеве подросток копировал дизайн государственного приложения "Дія". Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве киберполиция разоблачила 15-летнего парня, который распространял фейковое приложение, полностью скопировав дизайн "Дії".

Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции Украины.

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Детали

15-летний парень за деньги создавал для граждан любой документ – от ID-паспорта до COVID-сертификата.

По предварительным данным, к нему обратились около 30 клиентов, успевших приобрести поддельную "Дію".

Правоохранители установили, что на базе межплатформенной среды разработки мобильных приложений подросток создавал фейковое мобильное приложение, полностью копировавшее "Дію".

В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в "Дії", на котором генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавирусной болезни.

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Фейковое приложение подросток продавал в мессенджере за сумму от 250 до 650 гривен. Разница в сумме зависила от функционала и полноты разрешенных изменений в приложении. Рекламируя свою разработку, он отмечал, что любой может оформить себе сертификат о вакцинации от коронавируса и другой официальный документ.

Подросток работал только при полной подписке на его электронный кошелек одного из платежных сервисов страны-агрессора, из которого затем выводил средства на карточный счет. После оплаты школьник присылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон.

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В доме подростка провели обыск

В результате обыска полицейские обнаружили на компьютерной технике и смартфоне подростка исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дія", переписку с покупателями и сведения о его продаже и полученных средствах.

Вещественные доказательства (компьютерная техника, смартфон, накопители информации и программное обеспечение) следователи изъяли и направили на экспертизу.

Что говорят в киберполиции?

"Полиция также будет устанавливать всех, кто купил у него фейковое приложение. Эти люди также понесут ответственность за использование поддельных документов", – сообщили "Сегодня" в киберполиции.

Отмечается, что подросток занимался своим незаконным промыслом около месяца.

Что грозит подростку?

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

К слову, также киберполицейские принимают меры по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения.

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