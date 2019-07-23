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Еще одно массовое отравление в Ровенской области: 10 человек в больнице после посещения общепита

23 июля, 08:36

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий

В больницу Дубно (Ровенская обл.) с диагнозом пищевое отравление госпитализированы 10 человек, в том числе трое детей, после посещения заведения общепита на фестивале "Тарас Бульба". Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 июля в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения г.Дубно с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 10 человек, из них 3 ребенка (2005-2006 г.р.), которые употребляли пищу в заведениях уличной торговли во время проведения в г.Дубно фестиваля "Тарас Бульба", - говорится на сайте ведомства. 

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, в Ровенской области с отравлением после свадьбы в больнице остаются 14 человек, из которых один ребенок. 

"По состоянию на 7:00 23 июля в Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 14 человек (из них 1 ребенок), которые находились 13 июля на свадьбе в кафе "Гурман" в пгт Мизоч Здолбуновского района", – отметили в ГСЧС.

Напомним, после празднования свадьбы в одном из кафе города Мизоч в Ровенской области отравились 64 человека, в том числе и 14 детей. 

Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.


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Тег свадьба, отравление, кафе, ровно, инфекция, пострадавшие, ровенская область

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