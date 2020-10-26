Еще в двух областных центрах побеждают действующие мэры – экзитполы

Атрошенко и Симчишин лидируют со значительным отрывом

Действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко со значительным отрывом лидирует на местных выборах.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного ВОО "Лига избирателей" по заказу политической партии "Рідний дім", которую возглавляет мэр.

Согласно опросу, за него отдали голоса 85%. Значительно отстают он Атрошенко кандидат от "Слуги народа" Юрий Тарасовец (3,5%) и Александр Соколов от "Нашего края" (3,4%).

В Черниговский горсовет, согласно тому же опросу, проходят:

"Рідний дім" – 68,5%,

"Слуга народа" – 7,2%,

"Наш край" – 5,5%,

"Европейская солидарность" – 5,3%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5%.

В Хмельницком, по данным опроса местного издания "Всім", на выборах также в первом туре побеждает действующий мэр представитель политической партии ВО "Свобода" Александр Симчишин с 81,13% голосов избирателей.

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Он значительно опережает Инну Ящук от "Слуги народа" (10,78%) и Ивана Гончар от "Силы и Чести" (3,19%).

В тренде В Донецкой области избирателю выдали уже заполненный бюллетень

В Хмельницкий городской совет проходят партии:

"Команда Симчишина" – 64,22%,

"Слуга народа" – 11,76%,

"Батькивщина" – 5,15%.

Также может пройти партия "Европейская солидарность" – 4,41%.

Напомним, в Тернополе на местных выборах нынешний мэр города Сергей Надал может со значительным отрывом одержать победу уже в первом туре.

Мы также сообщали, какие партии прошли в городские советы в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Николаеве, Мариуполе, Черкассах, Черновцах и Ужгороде.

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