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Эксперты назвали причину крушения Boeing в Эфиопии и Индонезии

Сегодня, 11:06

Согласно данным бортовых самописцев, система MCAS автоматически активировалась до того, как самолет резко начал пикировать

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Эксперты назвали причину крушения Boeing в Эфиопии и Индонезии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg Другие регионы Согласно данным бортовых самописцев, система MCAS автоматически активировалась до того, как самолет резко начал пикировать

Эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности"). Об этом сообщила в пятницу, 29 мартв, газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

"Во время брифинга в четверг в Федеральном авиационном управлении США среди специалистов наметился консенсус относительно того, что автоматизированная система MCAS дала сбой как во время последнего полета лайнера компании Ethiopian Airlines в начале марта, так и в случае с самолетом компании Lion Air в Индонезии, который разбился за пять месяцев до этого", – приводит издание слова одного из экспертов, участвующих в расследовании.

Согласно данным, полученным с бортовых самописцев разбившегося эфиопского Boeing, система MCAS автоматически активировалась до того, как самолет резко начал пикировать, указали эксперты.

Ожидается, что предварительный доклад о причинах катастрофы будет обнародован эфиопскими властями в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.


Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

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Тег Эфиопия, крушение, Boeing

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Источник:

ТАСС

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