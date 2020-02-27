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Есть ли коронавирус в "Новых Санжарах": в СНБО сделали важное заявление

27 февраля, 09:30

Эвакуированные прошли молекулярно-генетические исследования

У 89 эвакуированных из Китая, которые сейчас находятся на обсервации в Новых Санжарах, не обнаружили коронавирус. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, все эвакуированные прошли молекулярно-генетические исследование. В их биологических материалах не обнаружили смертельно опасный вирус.

Напомним, что вместе с эвакуированными иностранцами и украинцами в "Новых Санжарах" находится глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Чиновник присоединилась к ним на период обсервации.

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Также ранее в Кабмине рассказали, что будет в случае ухудшения самочувствия кого-либо из эвакуированных во время карантина.

"Если у кого-то появится подозрение на коронавирус, срок нахождения всех остальных эвакуированных продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус", - сообщили на Правительственном портале.

Отметим, что на обсервацию с эвакуированными отправился военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Китай Новые Санжары СНБО Украина болезни коронавирус Алексей Данилов

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