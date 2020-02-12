"Эта скорая будет счастливой" – первый выезд новой машины поразил врачей в Александрии

Врачи подстанции экстренной медицинской помощи в городе Александрия Кировоградской области считают свою новую современную машину – счастливой.

Корреспонденты "Сегодня" узнали про историю появления нового транспорта, и выехали с медиками на один из вызовов.

Скорую вызвала жительница Александрии Валентина Мудрик. Женщина уже обращалась к врачам несколько дней назад. Сегодня ей опять плохо.

"Удушье, дышать нечем, голова кружится..." – жалуется жительница Александрии Валентина Мудрик.

Медики делают кардиограмму и инъекцию. Госпитализировать пока не предлагают, зато – прописывают покой и постельный режим.

В прошлом году Валентина Васильевна похоронила мужа, с тех пор сердечные приступы случаются регулярно. Женщина часто вызывают скорую.

"Теперь мы по всем стандартам можем оказать помощь, у нас все под рукой, у нас все цивилизованно, не так, как раньше было. Мы благодарим Рината Ахметову за такую ​​помощь, побольше бы было таких меценатов", – говорит старший фельдшер Алла Корниенко.

Александрийская подстанция экстренной медицинской помощи обслуживает город и близлежащие деревни. Чаще всего в диспетчерской раздаются звонки, поводом для которых становятся обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

"Потом идут травмы, затем идут обострения, которые несут угрозу жизни, хронические заболевания, приступы бронхиальной астмы", – перечисляет то, с чем приходится иметь дело медикам скорой, заведующая Александрийской подстанции экстренной медицинской помощи Ольга Кочерга.

Проект "200 скорых для Украины" предоставляет доступ к качественной экстренной и первичной медицинской помощи людям по всей стране. 114 "реанимаций на колесах", 22 неонатальных автомобиля и 64 внедорожника разъехались по городам и селам.

"Работники Александрийской подстанции искренне благодарят Рината Леонидовича Ахметова, работников областной госадминистрации, главного врача, за то, что нам досталась такая хорошая машина", – говорит заведующая Александрийской подстанции экстренной медицинской помощи Ольга Кочерга.

За сутки скорые станции выезжают около 60 раз. Первый вызов, на который отправилась новая машина – к местной церкви. Тогда во дворе стало плохо одной из работниц.

"Выехала бригада на этом авто, оказали экстренную медицинскую помощь, женщина поблагодарила. Это авто будет счастливым, и работники, которые работают на ней, потому что первый вызов был в церковь", – говорит заведующая Александрийской подстанции экстренной медицинской помощи Ольга Кочерга.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце пятимесячной девочке.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама