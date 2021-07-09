"Это просто ужас". Жители Херсона купили колбасу с червями внутри (видео)

Супруги приобрели в одном из магазинов колбасу для пикника, однако отдых испортили большие черви внутри мясного изделия

Колбасу купили в магазине на проспекте 200 лет Херсона. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсоне местные жители утверждают, что купили в магазине колбасу с червями.

Соответствующее видео опубликовала Анастасия Тищенко в соцсетях.

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По словам женщины, ее муж – участник АТО – купил червивую колбасу на проспекте 200 лет Херсона. Супруги собирались на отдых, хотели сделает бутерброды. Разрезав колбасу, они увидели, как внутри кишат черви.

"Колбасой это не назовешь. Это просто ужас!", — эмоционально высказалась Анастасия.

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Она также показала чек приобретенного товара.

Пользователи Сети возмутились и посоветовали обратиться к руководству города, а некоторые назвал ситуацию фейком.

Ранее мы сообщали, что в Украину завезли апельсины с червями и как выбрать действительно хороший продукт.

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Также напомним, как выбрать качественные сосиски и колбасу. Мы разузнали способы, которые позволят сразу оценить, хороший ли перед вами продукт.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: