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"Это просто ужас". Жители Херсона купили колбасу с червями внутри (видео)

9 июля 2021 11:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Супруги приобрели в одном из магазинов колбасу для пикника, однако отдых испортили большие черви внутри мясного изделия

Колбасу купили в магазине на проспекте 200 лет Херсона. Фото: коллаж "Сегодня"

Колбасу купили в магазине на проспекте 200 лет Херсона. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсоне местные жители утверждают, что купили в магазине колбасу с червями.

Соответствующее видео опубликовала Анастасия Тищенко в соцсетях.

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По словам женщины, ее муж – участник АТО – купил червивую колбасу на проспекте 200 лет Херсона. Супруги собирались на отдых, хотели сделает бутерброды. Разрезав колбасу, они увидели, как внутри кишат черви.

"Колбасой это не назовешь. Это просто ужас!", — эмоционально высказалась Анастасия.

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Она также показала чек приобретенного товара.

Чек на колбасу. Фото: Анастасия Тищенко

Чек на колбасу. Фото: Анастасия Тищенко

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Пользователи Сети возмутились и посоветовали обратиться к руководству города, а некоторые назвал ситуацию фейком.

Ранее мы сообщали, что в Украину завезли апельсины с червями и как выбрать действительно хороший продукт.

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Также напомним, как выбрать качественные сосиски и колбасу. Мы разузнали способы, которые позволят сразу оценить, хороший ли перед вами продукт.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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