Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

Эвакуация детей и новые авиаудары: каким был день в Житомире (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 00:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оккупанты продолжают уничтожать украинские города и села последние двенадцать дней
Россияне бомбят Житомир, но город не собирается сдаваться
Россияне бомбят Житомир, но город не собирается сдаваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные нанесли авиаудары по трем военным объектам в Житомире. Кроме того, город продолжает принимать гуманитарную помощь и помогать военным.

Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook.

Реклама

Гуманитарная помощь

"Принимали гуманитарную помощь. Помогали нашей бригаде, снабжали термобельем, зимними комплектами мобилизованных, собирали продукты питания, отправляли детей в Европу. Я хочу поблагодарить всех, кто помог отправить наших житомирских детей в Голландию", – сказал мэр.

Также он поблагодарил мэра Плоцка, разместившего у себя в городе очень много житомирян.

"Я уверен, что все мы вернемся", – добавил Сухомлин.

Реклама

Новые авиаудары

Также он рассказал об авиаударах в течение дня.

"Недавно был нанесен очередной авиаудар в районе Промышленной (улицы – ред.) по нефтебазе "Окко". Пока у нас нет подтверждения, что есть жертвы. Также был нанесен авиаудар по бронетанковому заводу (пгт Новогуйвинское – ред.) и по аэропорту "Озерное". Все как в последние дни.Держимся. Вместе мы сила и Житомир – город, у которого есть дух" , – добавил мэр.

Реклама

Ситуация в Украине 7 марта

  • Украинские воины уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
  • Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
  • Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате разрушены несколько зданий, в частности школа.
  • Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.
  • С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
  • Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.
  • Кадыровцы под Запорожьем расстреляли почтальонов "Укрпочты" и переехали танком их авто. Забрать тела погибших Украине не дают.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Видео-контент
Мир душит РФ санкциями
Все санкции
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Первая медицинская помощь
Помоги!
Мэр говорит
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Финанс-дайджест
Больше новостей
Рупоры Кремля
Путинисты 🤬
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Наши ангелы-хранители

Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38194.99

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2502.3

Litecoin (LTC)

98.68

Ripple (XRP)

0.72

Купить криптовалюту
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Комаровский в теме
Как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС
Спроси у доктора

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять