Эвакуированные в Новых Санжарах нуждаются в психологической поддержке

С течением времени эвакуированные будут нуждаться в большей поддержке

Сегодня пятый день обсервации эвакуированных из Китая. Все необходимое, включая диетическое питание, у находящихся в медчасти "Новые Санжары" есть. Передавать в обсервацию дополнительную еду строго запрещено, а вот слов поддержки там ждут, говорит корреспондент "Сегодня" Александр Махов. Он – единственный журналист, который вылетел в Китай, чтобы принять участие в спасательной миссии.

Сейчас он находится вместе с эвакуированными людьми в медчасти Нацгвардии в Новых Санжарах. Пробы на наличие коронавируса у всех берут раз в три дня, а сегодня с первым медицинским обходом базой прошлась министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Здесь проводят влажную уборку, проветривают помещения. Министр здравоохранения пообщалась с эвакуированными.

"У вас очень холодно! Почему?" – спрашивает Зоряна Скалецкая, зайдя в одно из помещений.

"У нас открытое окно", – объясняют эвакуированные.

Медики меряют температуру и осматривают эвакуированных. Врачи говорят: стресс может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

"Состояние здоровья – удовлетворительное. Есть один гипертоник с компенсированным давлением до нормы. И незначительное повышение температуры у одного пациента – верхняя граница нормы. Никак респираторных абдоминальных симптомов, признаков нет", – говорит врач, который осмотрел эвакуированных.

Отдельно заботятся о психологическом состоянии изолированных.

"У нас есть понимание: чем ближе к финальным дням, тем большая вероятность, что кому-то надо будет поговорить с психологом. Есть волонтеры, которые обучены, подготовлены проводить беседы по телефону, оказывать психологическую поддержку, – мы это организуем, уже раздадим телефоны в ближайшее время", – говорит министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Детям – особое внимание. Для них здесь – книги и игрушки.

"Затянулись маленько у нас каникулы, но школа нас ждет", – говорит мама восьмилетнего Саши.

Саша играет с отцом в шахматы и читает книги. Их украинцы передали сюда предостаточно. А вот дополнительные продукты передавать запретили. Поддержать эвакуированных из эпицентра коронавируса каждый может в письмах.

"Сейчас я зачитаю одно из писем, который нам прислали люди сюда, в медицинский центр Нацгвардии: "Дорогие земляки, приветствуем вас дома, пусть негативные эмоции от негативных проблем быстро исчезнут и весенние положительные эмоции победят. Оксана. Киев", – цитирует одно из писем корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

На условия изоляции люди не жалуются, говорят: у них есть все – и вещи, и продукты.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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