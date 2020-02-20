Эвакуированных из Китая везут в Новые Санжары: протесты только усилились (фото и видео)

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами уже выехали из Харьковского аэропорта в Новые Санжары Полтавской области. Но там они нежелательные гости – местные жители не прекращают протесты.

Люди боятся заразиться коронавирусом и поэтому не хотят размещать в санатории эвакуированных.

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В частности, около 200 местных жителей стоят перед мостом через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий автобусы с эвакуированными. Протестующих с двух сторон окружили подразделения полиции, Нацгвардии и ТОР (подразделения тактико-оперативного реагирования).

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Ранее мы писали, что эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Местные жители в связи с этим устроили протесты и столкновения с полицией.

Подробно об эвакуации украинцев из Китая читайте в материале сайта "Сегодня" – "Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии".

Отметим, что в составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее.

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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