Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Эвакуированных из Китая везут в Новые Санжары: протесты только усилились (фото и видео)

20 февраля, 15:24

Протестующих с двух сторон окружили правоохранители

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами уже выехали из Харьковского аэропорта в Новые Санжары Полтавской области. Но там они нежелательные гости – местные жители не прекращают протесты.

Люди боятся заразиться коронавирусом и поэтому не хотят размещать в санатории эвакуированных.

Реклама

В частности, около 200 местных жителей стоят перед мостом через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий автобусы с эвакуированными. Протестующих с двух сторон окружили подразделения полиции, Нацгвардии и ТОР (подразделения тактико-оперативного реагирования).

В тренде
На Донбассе боевики устроили девять обстрелов: в ход пошло запрещенное оружие
Фото: "Сегодня"

Ранее мы писали, что эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Местные жители в связи с этим устроили протесты и столкновения с полицией.

Подробно об эвакуации украинцев из Китая читайте в материале сайта "Сегодня" – "Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии".

Отметим, что в составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее.

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

фото видео Китай протесты эвакуация Новые Санжары Полтавская область автобусы коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убилДругие регионы
"Где дороги?": таксист сорвал выступление мэра Николаева (видео)Другие регионы
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видео
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видеоДругие регионы
В Николаеве
В Николаеве "герой парковки" оставил авто сразу на двух "зебрах": фотоДругие регионы
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...