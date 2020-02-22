У эвакуированных из Китая взяли анализы: эксклюзив от корреспондента "Сегодня"

В медицинский центр в Новых Санжарах, где проходят карантин эвакуированные из Китая украинцы, прибыли медики-эпидемиологи чтобы взять анализы на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который сопровождал эвакуированных из Китая и проведет весь период обсервации в медчасти.
По словам журналиста, медики прибыли утром, еще до обеда. Они взяли мазки из носовой полости у всех, кто летел на самолете из Китая: у него, эвакуированных, медиков и членов экипажа.
Также на видео показали, как проходит процедура сдачи анализов. На записи видно, что все врачи одеты в костюмы и маски.
Анализы отвезут в Киев для исследования в лаборатории.
Ранее Александр Махов рассказал, что можно привозить людям в медицинский центр. Также он рассказал, что врачи каждый день дважды проводят обход, и пока ни у одного из пассажиров самолета нет нареканий на здоровье или температуры. За пределы здания никто не выходит, а внутри люди перемещаются свободно.
Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары
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