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У эвакуированных из Китая взяли анализы: эксклюзив от корреспондента "Сегодня"

22 февраля, 10:47

Мазки взяли у всех, кто был на борту самолета из Китая

В медицинский центр в Новых Санжарах, где проходят карантин эвакуированные из Китая украинцы, прибыли медики-эпидемиологи чтобы взять анализы на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который сопровождал эвакуированных из Китая и проведет весь период обсервации в медчасти.

По словам журналиста, медики прибыли утром, еще до обеда. Они взяли мазки из носовой полости у всех, кто летел на самолете из Китая: у него, эвакуированных, медиков и членов экипажа.

Также на видео показали, как проходит процедура сдачи анализов. На записи видно, что все врачи одеты в костюмы и маски.

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Анализы отвезут в Киев для исследования в лаборатории.

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Видео: Сегодня

Ранее Александр Махов рассказал, что можно привозить людям в медицинский центр. Также он рассказал, что врачи каждый день дважды проводят обход, и пока ни у одного из пассажиров самолета нет нареканий на здоровье или температуры. За пределы здания никто не выходит, а внутри люди перемещаются свободно.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Новые Санжары корреспондент анализы коронавирус эксклюзив

Источник: Сегодня

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