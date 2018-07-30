Ежегодное паломничество хасидов в Умань: как готовится украинская полиция

Территория проведения мероприятий по случаю празднования Рош ха-Шана будет полностью пешеходной, а для доступа к ней надо будет получить пропуск

Подготовка к обеспечению порядка во время ежегодного паломничества хасидов в городе Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана – Нового года по Иудейскому календарю, – уже началась. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Большое внимание уделяем местам прибытия паломников, маршрутам передвижения и месту проведения мероприятия", – рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины – руководитель патрульной полиции Александр Фацевич на встрече с делегацией Израиля.

Первый замглавы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что правоохранители учтут опыт предыдущих лет.

"Как показывает наш опыт, преступные организации, которые организуют провокации во время мероприятия, не антисемитские. Их главное задание – дискредитация украинской полиции. Все попытки провокаций получат жесткую реакцию", – отметил Аброськин.

Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что к процессу обеспечения порядка будут активно привлекаться израильские правоохранители. Он отметил, что к работе на месте проведения мероприятия будут привлекаться патрульные полицейские, группы тактико-оперативного реагирования, кинологи и взрывотехники.

В свою очередь, глава департамента по чрезвычайным ситуациям израильской полиции Рафаэль Коен сообщил, что 20 полицейских офицеров прибудут из Израиля для помощи к месту проведения мероприятия.

"Они будут оставаться до полного завершения мероприятий, чтобы убедиться, что все прошло без инцидентов", – отметил Коен.

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Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский добавил, что ежегодное паломничество в Умань является важнейшим еврейским мероприятием вне территории Израиля.

"Хочу отметить высокий профессионализм украинских правоохранителей при координации взаимодействия ради обеспечения публичного порядка", – подчеркнул Белоцерковский.

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорь Бабич сообщил, что территория проведения мероприятия будет полностью пешеходной, а для доступа к ней надо будет получить пропуск.

Отметим, по данным полиции, в 2017 году в Умань прибыли по случаю празднования иудейского нового года более 33 тысяч паломников-хасидов из 16 стран.

В прошлом году к обеспечению публичной безопасности и порядка и безопасности дорожного движения в Умани во время празднования Рош ха-Шана привлекались более 500 украинских полицейских и 17 сотрудников полиции Израиля. Правоохранители работали в местах проведения культовых мероприятий в круглосуточном режиме.

Не обошлось в 2017 году в Умани без инцидентов – вечером 21 сентября, в разгар празднования в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13-летний парень и взрослый гражданин Израиля. По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Как известно, культовые мероприятия по случаю празднования Рош ха-Шана, Нового года по иудейскому календарю на могиле цадика Нахмана и в помещении синагоги в Умани состоятся 9-11 сентября 2018 года.