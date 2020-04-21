Финиш расследования расстрела людей в Николаеве: в полиции назвали мотивы убийцы

В Николаевской области полиция завершила расследование одного из самых громких преступлений прошлого года. Напомним, в сентябре 2019-го 48-летний местный житель расстрелял трех работников АЗС. Как сообщил пресс-центр прокуратуры Николаевской области, киллер всерьез готовился к расстрелу: в момент задержания силовики обнаружили у него два револьвера, три пистолета, три магазина к пистолетам, более сотни патронов и ножи.

"Все эти предметы находились в сумке, которую стрелок принес с собой на место преступления", – сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как рассказали нам источники в МВД, преступление произошло на любовной почве.

"Дело в том, что задержанный был женат на сестре одного из убитых. После развода между супругами конфликт не закончился. На заправке погибли те, кто отстаивал сторону той женщины, это были близкие ей люди", – рассказали нам полицейские.

По данным силовиков, это преступление они квалифицировали как "Умышленное убийство двух и более человек". За это санкция статьи предусматривает пожизненное заключение.

Как мы выяснили, по состоянию на 1 марта в украинских тюрьмах содержалось 1517 человек, осужденных на пожизненное, из них 23 женщины. Немногим ранее "пожизненников" было больше. Но в конце января на свободу был отпущен мужчина, осужденный по четырем статьям, в том числе и за убийство. За решеткой он отсидел 25 лет, но в 2017 году был издан президентский указ, согласно которому его отпустили на свободу.

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