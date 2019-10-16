Фонд Рината Ахметова обеспечил современным транспортом медиков в Черкасской области

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В рамках проекта "200 скорых для Украины" Фонд Рината Ахметова обеспечил современным транспортом Центр первичной медико-санитарной помощи Христиновского района Черкасской области.

До сих пор медики Христиновского района приезжали на помощь к пациентам на старенькой "Ниве". На шесть сел была только одна машина, и та – в запущенном состоянии. Приехать на вызовы вовремя было сложно. Из-за этого страдали более семи тысяч местных жителей.

Между тем, жительница отдаленного села Ягубец Юлия Андрущак за медицинской помощью обращается часто, и дождаться скорую вовремя, говорит, почти невозможно.

"Им добираться далеко, а нам еще хуже. У меня, например, транспорта нет, я должна бегать по соседям, у кого есть машина, просить", – рассказала жительница села Ягубец Юлия Андрущак.

"Ниве", на которой врачи вынуждены были добираться на вызовы, почти полвека.

"Эта сторона распадается на куски. Вот, прямо ноги врача могут провалиться, в любой момент врач может вывалиться из этой машины на ходу", – показывает "Сегодня" старшая медсестра сестра Олеся Гуркало.

А при сельских дорогах спасение пациентов превращается в настоящий кошмар.

"Прямо сотрясение мозга можно получить, потому что на наших дорогах нереально ехать, из стороны в сторону бросает. Когда выезжают лаборант для забора крови по амбулаториям, это уже вообще – пробирки бьются, кровь болтается", – рассказала женщина.

Семейный врач Евгения Амброжак обслуживает шесть сел Христиновского района. Когда узнала, что их станцию наконец ждет обновление, обрадовалась.

"Очень важно, когда именно сельская медицина будет обеспечена транспортом. И чтобы это была не просто машина, но и оборудование в этой машине, возможность перевозить тяжелых больных, лежачих пациентов", – отметила заведующая семейной амбулатории Христиновского района.

Некоторые из устройств, имеющихся в новой "скорой", в местной больнице появились впервые.

"В нашей организации дефибриллятора вообще не было, это первый", – отметила Гуркало.

Такое обновление во всех областях страны стало возможным благодаря проекту "200 скорых для Украины", который реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"Большое спасибо Владимиру Зеленскому и Ринату Ахметову за то, что они обратили внимание, это важно для всех жителей села, это очень важно, что выделили нам машину", – заявила жительница села Ягубец Юлия Андрущак.

Эти "скорые" через год после начала эксплуатации смогут осуществить более миллиона выездов и спасают более миллиона жизней.

"Никогда не было таких машин, такого класса, и такого уровня, и с таким оснащением, которое есть в этой машине, которую мы получили. Огромное спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому, и огромное спасибо Ринату Ахметову за то, что в селах, отдаленных от районного центра, люди дождутся приезда врача", – говорит главный врач центра первичной медико-санитарной помощи Христиновского района Черкасской области Ольга Калинина.

До конца года больницы Украины в различных регионах в пределах проекта "200 скорых для Украины" получат еще 100 сверхсовременных машин "скорой помощи".

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