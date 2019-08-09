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Фонд Рината Ахметова передал два современных автомобиля скорой помощи Сумской области

Сегодня, 17:12

Заместитель директора по медицинской работе Сумского облцентра экстренной медпомощи Максим Новиков отметил, что автомобили обеспечены необходимым современным медицинским оборудованием

/ Фото: fdu.org.ua

Два современных автомобиля скорой помощи класса В от Фонда Рината Ахметова получил Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Ключи от новеньких авто в торжественной обстановке получил представитель центра Виктор Дейнека.

"Очень хорошие автомобили. И в обслуживании не дорогие. У нас очень много "скорых" в области старые, а новых практически нет", – поделился впечатлениями Дейнека.

В свою очередь, заместитель директора по медицинской работе Сумского облцентра экстренной медпомощи Максим Новиков отметил, что автомобили обеспечены необходимым современным медицинским оборудованием. В каждом есть дефибриллятор, кардиограф, аппараты для искусственной вентиляции легких.

По информации администрации области, новые автомобили получат Конотопская станция экстренной медицинской помощи и Ямпольская подстанция, расположенная в одном из самых отдаленных районов.

Первые 30 автомобилей в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "200 скорых для Украины" были переданы в начале июля. Остальные 170 машин поступят в областные больницы, станции скорой помощи и амбулатории сельских громад 22 областей Украины до конца 2019 года. Масштабный проект общенационального значения реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется за счет его средств.

"200 скорых от Рината Ахметова за год позволят врачам совершить более миллиона выездов и спасти более миллиона человеческих жизней. Это один из медицинских проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь и спасение жизней в буквальном смысле. Это современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает скорым частных клиник. Фонд бы очень хотел, чтобы людям не нужно было вызывать скорые. Но ещё больше мы хотим, чтобы в критические моменты скорая приезжала со всем необходимым и за считанные минуты", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

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скорые фонд Рината Ахметова

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