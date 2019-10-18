Фонд Рината Ахметова передал новый транспорт медикам Полтавской области

Автомобили и оборудование поступают в рамках проекта «200 скорых для Украины»

Реклама

Центр экстренной помощи в Полтавской области получил современную "скорую" от Фонда Рината Ахметова.

Ежедневно в диспетчерскую в центре поступает около 800 вызовов.

Случалось и такое, когда время идет, а медики не могут добраться до пациента вовремя. Все это происходило, в частности, из-за неисправности автомобилей.

Корреспонденты "Сегодня" побывали на выезде с медиками.

В главной диспетчерской Полтавской области чуть не ежеминутно здесь раздаются звонки. На том конце провода – всегда беда.

"У нас население в области — около 1,4 млн. человек. Каждого человека, который обращается, мы обслуживаем. Также мы обязаны оказывать помощь не только местным жителям, а всем, кто находится на нашей территории. Это и гости, это приезжие, это иностранные граждане", – говорит заместитель главного врача станции медицинской помощи Полтавы Лариса Мирошниченко.

И оказать помощь вовремя медикам удавалось не всегда. Состояние многих автомобилей — неудовлетворительное.

"Если автомобиль сломался в пути, не доехав до пациента, это приводит к задержке. Мы вызов не отменяем, посылаем вдогонку другую бригаду или другой автомобиль, бригада пересаживается на него. Это, безусловно, потеря времени, это, безусловно, потеря драгоценных минут, необходимых для спасения пациента", – говорит Лариса Мирошниченко.

"Сегодня" стали свидетелями, как одного из пациентов доставляют в больницу. Из-за сахарного диабета Вячеслав потерял сознание посреди улицы.

Первую помощь оказали непосредственно в автомобиле. Это — новенькая "скорая", оборудованная сверхсовременной медицинской техникой.

"Мы сделали анализ крови на содержание глюкозы, ввели глюкозу внутривенно, сейчас стоит капельница, дальше глюкоза ему капается, кардиограмму делаем", – рассказывает врач выездной бригады Марина Сребродольская.

И все это – внутри машины. Для станции экстренной помощи Полтавской области спецавтомобиль приобрел Фонд Рината Ахметова. Отныне комфортнее будет и пациентам, и врачам.

"Здесь есть такое устройство — для подогревания инфузорного устройства. Для зимнего периода, считаю, очень замечательно. Это первый автомобиль, в котором я это вижу", – говорит врач Марина Сребродольская.

"Маневренная, сирены хорошие, новенькие, очень мощные", – отзывается об автомобиле водитель Игорь Одринський.

Благотворительный проект "200 скорых для Украины" реализует впервые — по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"Этот автомобиль нам очень нужен, на нем будет работать бригада педиатрическая, которая будет оказывать помощь, и уже работает, детям", – говорит заместитель главного врача станции медицинской помощи Полтавы Лариса Мирошниченко.

На сегодняФонд Рината Ахметова передал медикам Украины 100 автомобилей. Это машины для экстренной помощи, специализированные машины: неонатальные и внедорожники.

"Чем больше будет новых машин, тем лучше будет и пациентам, и нам", – говорит врач выездной бригады Марина Сребродольская.

К концу года медучреждениям направят еще 100 автомобилей. "Скорые" получат все области Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама