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Фото дня. На Черкасчине зацвел подснежник

21 марта, 19:19

Ольга Косенко , Виктория Барановская

Он занесен в Красную книгу Украины

В Черкасской области зацвели первые весенние цветы – подснежники. Они занесены в Красную книгу Украины.

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Холодный Яр – единственный в мире равнинный участок подснежника складчатого. Это редкий первоцвет, охраняемый Красной книгой Украины. Растет на площади более 60 га.

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Цветы зацвели, несмотря на зимние морозы и холодную погоду. Это вселяет надежду на скорый приход теплой и по-настоящему солнечной весны не только на Черкасчину, но на всю территорию Украины.

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Поляна выглядит изумительно.

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Ранее мы сообщали, что краснокнижный шафран Гейфеля, который занесен в Красную книгу Украины, зацвел в дендропарке "Березинка" на Закарпатье. Фиолетовый ковер цветов раскинулся на 20 гектарах.

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