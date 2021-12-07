Фуру занесло: очевидец смертельного ДТП под Черниговом раскрыл новые детали

Водитель фуры жив, а водитель маршрутного автобуса – погиб

Резонансное ДТП под Черниговом. Фото: коллаж "Сегодня"

Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Иван Артамошин прибыл на место буквально через несколько минут после ДТП, и вызвал полицию и скорую.

"Водитель фуры мне сообщил, что помнит только то, что перед ним, когда он ехал по этой дороге, начали останавливаться легковые автомобили и его фуру занесло. Дальше был удар – больше ничего не помнит", – говорит Артамошин.

Стоит отметить, что водитель фуры жив, а водитель маршрутного автобуса – погиб.

В аварии столкнулись грузовик и автобус с людьми. / Фото: Коллаж: Сегодня

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Что известно о ДТП под Черниговом

Авария произошла 7 декабря около 7:55. Первоначально сообщалось о 10 погибших и 7 травмированных. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу.

Немного позже появились первые фото с места происшествия.

Вскоре новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на которой произошло ДТП, не аварийно опасен. Спасатели предположили, что причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение правил дорожного движения со стороны водителей.

В полиции уточнили, что среди погибших детей нет. Водитель выжил. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших подросток – он в реанимации.

На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березно и обратно.

Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в данный автобус в Соснице, но в конце концов передумала, уточнили сайт "Сегодня" в ОТГ.

По последним данным – 13 человек погибли еще 7 в больнице Чернигова №2.

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