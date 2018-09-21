Гандзюк, пострадавшая от нападения с кислотой, перенесла уже 11 операций

Сегодня, 22:40

Женщина до сих пор находится в реанимации

Фото: Facebook Лариса Сарган
Фото: Facebook Лариса Сарган

За полтора месяца после покушения на жизнь активистка и руководитель делами Херсонского горисполкома Екатерина Гандзюк перенесла уже 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадки кожи. Об этом со ссылкой на мужа потерпевшей Сергея Денисова сообщает в пятницу, 21 сентября, Центр информации о правах человека.

По словам мужа пострадавшей, последнее оперативное вмешательство состоялось 18 сентября.

"Сколько еще операций нужно, сложно сказать, это постоянно в процессе обсуждения. Ведь это сложный случай из-за такого массивного поражения кислотой", – рассказал Денисов, добавив, что в настоящее время неизвестно, надо ли будет продолжить лечение за рубежом.

Также он рассказал, что из успешных результатов лечения – спасенный глаз, то есть сохранено зрение, уже частично новая кожа, которая прижилась, и в целом улучшение общего состояния потерпевшей.

"Впрочем, врачи все еще не исключают возможные риски, а значит и угрозу жизни из-за наименьшей инфекции, которая может помешать лечению и выздоровлению, поэтому Екатерина до сих пор в реанимации. То есть ее состояние надо постоянно поддерживать", – объяснил муж активистки.

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Как сообщается, сейчас в деле о нападении на Гандзюк правоохранители проверяют бывшего начальника управления защиты экономики полиции Херсонской области Артема Антощука.

Ранее сообщалось, что по факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.

Напомним, суд арестовал пятого подозреваемого в покушении на Гандзюк в Херсоне. Во время нападения на чиновницу мужчина получил значительные ожоги.

Также четверо из пяти задержанных подозреваемых в нападении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк сознались в совершении преступления.
Херсон, покушение, кислота, операция, Гандзюк
Источник:

"Сегодня"

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