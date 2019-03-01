Генеральная уборка и экзотические животные: как встречает "Аскания-Нова"
Дух весны уже ощущается в заповеднике
Дух весны уже слышно в заповеднике. Тут просыпаются от зимней спячки не только насекомые и звери, но и растения. В частности, землю начинают покрывать белые подснежники. С наступлением весны заповедник готовится к новому сезону. Рабочие убирают дендрологический парк от хвороста и кустарников. Собранную древесину измельчают: ее хватит, чтобы отопить все помещения в заповеднике.
Также заповедник приготовил новые прелести для посетителей. В частности, в зоопарке планируется поступление экзотических зверей.
Ранее мы писали о том, что в Запорожской области в середине февраля зацвели одуванчики – фото цветка, сделанное в поселке Камышеваха, было опубликовано в сети.
Отметим, что в последнее время в Украине наблюдалось повторное цветение деревьев. Так, осенью в курортном Бердянске неожиданно снова зацвели сливы и яблони.
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