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Генеральная уборка и экзотические животные: как встречает "Аскания-Нова"

Сегодня, 16:03

Дух весны уже ощущается в заповеднике

Генеральная уборка и экзотические животные: как встречает "Аскания-Нова" Другие регионы Дух весны уже ощущается в заповеднике

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области готовятся к новому сезону. Какие интересности ждут посетителей – узнавали журналисты "Сегодня".

Дух весны уже слышно в заповеднике. Тут просыпаются от зимней спячки не только насекомые и звери, но и растения. В частности, землю начинают покрывать белые подснежники. С наступлением весны заповедник готовится к новому сезону. Рабочие убирают дендрологический парк от хвороста и кустарников. Собранную древесину измельчают: ее хватит, чтобы отопить все помещения в заповеднике.

Также заповедник приготовил новые прелести для посетителей. В частности, в зоопарке планируется поступление экзотических зверей.

Ранее мы писали о том, что в Запорожской области в середине февраля зацвели одуванчики – фото цветка, сделанное в поселке Камышеваха, было опубликовано в сети.

Отметим, что в последнее время в Украине наблюдалось повторное цветение деревьев. Так, осенью в курортном Бердянске неожиданно снова зацвели сливы и яблони.  

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Тег заповедник, Аскания-Нова, сезон

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