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Бойцовский пес загрыз девушку под Николаевом: подробности трагедии

Сегодня, 17:49

Журналисты узнали подробности гибели молодой девушки в Вознесенске

Бойцовский пес загрыз девушку под Николаевом: подробности трагедии Другие регионы Журналисты узнали подробности гибели молодой девушки в Вознесенске

Стали известны подробности гибели молодой девушки, которая погибла после нападения бойцовского пса в городе Вознесенске Николаевской области. Как стало известно, жертвой стала 27-летняя женщина, умершая от ран в больнице.

Родственники погибшей обвиняют в ее смерти хозяина собаки, который якобы из ревности натравил своего пса на бывшую подругу, а потом сбежал. 

Нападение произошло у детской площадки. При этом, по словам очевидцев, девушка сильно кричала, когда ее рвала собака.

"Он просто сказал "фас" и спустил с поводка, тут собака начала грызть, тут и тут кровь. А дальше он развернулся и ушел, он был пьяный и девушка была пьяная", – рассказал сосед Дмитрий Сазонов.

Именно соседи вызвали на помощь пострадавшей бригаду "скорой" и полицейских.

"При приближении к женщине собака убежала. Девушка была в бессознательно состоянии", – рассказал Дмитрий Шаповалов, начальник Вознесенского отдела полиции.

В сознание пострадавшая так и не пришла – она умерла в больнице.

"Острая кровопотеря, скальп был полностью снят, и множественные раны тела. Тело привезли уже такое, уходящее из жизни", – отметил Александр Дышловой, заведующий хирургическим отделением районной больницы.

Мать погибшей заливает горе алкоголем. Говорит, что ее дочь нигде не работала и частенько выпивала, и в тот фатальный вечер также была нетрезвой, встретив бывшего ухажера Геннадия.

"Натравил собаку, скорее всего, дал команду", – предположила Анжела Доний, мать Евгении.

Геннадия журналисты "Сегодня" дома не застали, однако смогли увидеть ротвейлера-убийцу, который лютовал на цепи. Соседи утверждают, что мужчина, выпив, всегда спускал пса с поводка.

"Кидалась, он ее без намордника всегда пускал. – Когда-то может броситься, тут дети. Мы ему говорим, ему не доходит", – говорят знакомые с ним люди.

Владелец собаки после смерти девушки сбежал, однако полиция уже разыскала его и проводит допросы. Уголовное производство расследуют по статьям "умышленное убийство" и "оставление в опасности пострадавшей". Пока его нет дома, соседи требуют наказать пса, которого хозяин приучил к ненависти к человеку.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в киевском супермаркете на Оболони пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Также мы писали о том, как в Ровно женщина натравила мастифа на патрульных полицейских, которым пришлось применить оружие, чтобы обезвредить опасного пса. 

А ранее во Львове бойцовский пес напал на полицейскихТакже мы писали, что во Львове на работника внутренней безопасности полиции, который возвращался с семьей в выходной день из церкви, напали с ножом.

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Тег нападение, собака, николаевская область, укусы, Вознесенск

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