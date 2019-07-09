Гибель матери с двумя детьми в Скадовске: копы сообщили первые результаты расследования

Стали известны причины смерти женщины

Фото: Facebook

Стали известны первые результаты расследования смерти матери и двоих ее маленьких детей, тела которых нашли в съемной квартире в Скадовске: в ходе осмотра выяснилось, что 33-летняя женщина приехала на отдых и арендовала помещение по улице Мангубинской.

Ее тело было обнаружено с полиэтиленовым пакетом на голове, который был плотно обмотан скотчем, передает "Херсон.онлайн".

Детей курортницы обнаружили на кроватях в другой комнате. Видимых признаков телесных повреждений на них не было.

Тела погибших членов семьи доставили в морг областного бюро судебно-медицинской экспертизы, однако вскрытие, от результатов которого зависит дальнейший ход следствия, пока не начиналось.

Как сообщила начальник пресс-службы областного управления Нацполиции Ирина Атаманенко, было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство двух и более лиц", которое будут вести сотрудники Следственного управления Нацполиции Херсонской области.

Как сообщалось, в Киеве был задержан мужчина, убивший своего сводного 9-летнего брата. Также мы сообщали об убийстве педофилом 11-летней девочки в Одесской области.





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гибель матери с двумя детьми в Скадовске: копы сообщили первые результаты расследования". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"