Гибель младенца в Сумах: суд арестовал имущество вице-мэра

Кроме того ему грозит "от двух до пяти"

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Заречный райсуд г. Сумы наложил арест на движимое и недвижимое имущество заместителя сумского городского головы, а также бывшего директора Департамента инфраструктуры города Сумского горсовета.

Решение принято в рамках следствия по нашумевшему делу о гибели двухмесячного ребенка в одной из городских многоэтажек, где оборвался лифт.

Как сообщает прокуратура области, к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности и злоупотребление полномочиями уже привлечены руководитель и мастер-электромонтер ООО "Горсумылифт". Также сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей одному из заместителей городского головы г. Сумы и бывшему директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета.

Поскольку пострадавшими в указанном уголовном производстве подан гражданский иск о взыскании с должностных лиц горсовета морального и материального ущерба, прокурор и следователь обратились с ходатайством о наложении ареста на их имущество. Что суд и сделал.

Следствие продолжается.

Напомним, трагедия произошла 2 января 2019 года в г. Сумы по ул. Супруна, 32/1. Женщина вместе со свекром и малышом, который находился в коляске, поднялись на лифте на 9-й этаж. Когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью, и лифт начал опускаться вниз. От полученных травм малыш скончался.

Чиновникам горсовета грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Как сообщалось, в Запорожье оборвался лифт, внутри которого находился ребенок.

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