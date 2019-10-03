Гибель патрульной в Полтавской области: что грозит водителю микроавтобуса

От полученных в результате наезда травм женщина скончалась на месте

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

ДТП в Лубнах, в результате которого погибла патрульная Марина Фетч, расследуют по ч.2 ст.286 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

"По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения либо эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего – ред.)", – говорится в сообщении.

Сейчас водителя микроавтобуса, 1985 года, задержали на основании ст. 208 УПК. Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Кроме того, в рамках уголовного производства назначены экспертизы, проводятся следственные действия.

Напомним, 2 октября во время исполнения служебных обязанностей, в страшном ДТП погибла 35-летняя патрульная полицейская Марина Фетч. Во время оформление админматериалов на другой автомобиль, микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не выполнил безопасного скоростного режима, сбил полицейскую.

Кроме того, недавно на трассе Киев – Сумы, вблизи с. Гоголев в Киевской области, произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли сотрудник полиции и его малолетняя дочь, еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

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