Гибель подростка в Прилуках: в полиции рассказали о ходе расследования

Появились фото и видео от полиции по расследованию смерти подростка

/ Фото: Нацполиция

Заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе принял участие в следственных действиях в ходе расследования гибели подростка в Прилуках, Черниговской области.

Кроме того, полицейский встретился с отцом парня, тело которого обнаружили на железнодорожных путях, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Следственные действия для установления обстоятельств гибели парня, продолжаются. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская (повторная проводится в Киеве), судебно-цитологическую и судебно-иммунологическую", – говорится в сообщении.

По словам Цуцкиридзе, к проведению следственных действий привлечены лучшие специалисты Национальной полиции, а действиям местных правоохранителей, которые работали на месте происшествия, будет дана соответствующая оценка.

"Мы понимаем: когда происходят такие события, общество и тем более родственники хотят знать, что произошло, на следующий день. Но есть комплекс следственных действий, по результатам которых мы сможем сказать объективно, что произошло на самом деле. Над этим мы сейчас и работаем", – отметил заместитель главы Нацполиции.

Добавим, что после загадочной гибели подростка в Прилукахтело погибшего Дениса Чаленко было отправлено в Киев на дополнительную экспертизу.

Исследование тела проходило в киевском морге после того, как к делу привлекли Главное управление полиции Киева.

Также мы сообщали о том, как в Прилуках провожали в последний путь трагически погибшего девятиклассника Дениса Чаленко. Подросток погиб при невыясненных обстоятельствах, а проститься с парнем пришел весь город.

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