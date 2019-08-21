Гибель ребенка в Херсоне: полиция попросила граждан о помощи

Полицейские попросили сообщать о подозрительных людях, которые выбрасывали черный пакет в мусорный бак

/ Фото: Анатолий Бойко

Полиция Херсона попросила о помощи граждан в расследовании смерти ребенка, тело которого было обнаружено 31 июля в мусорном баке возле многоэтажки по улице Покрышева во Втором Таврийском микрорайоне.

Как удалось выяснить, смерть младенца наступила вследствие удушения. В раскрытии преступления может помочь любая информация о женщинах, которые находились на последних месяцах беременности и могли родить, но появляются на улице без новорожденного ребенка, или говорили о том, что ребенок нежелателен.

"Обращаемся к жителям дома по улице Покрышева, 49, которые в первой половине дня 31 июля видели незнакомых или подозрительных личностей, которые выбрасывали черный полиэтиленовый пакет в мусорный бак возле подъезда №4", – отметили копы.

Полицейские предложили жителям города, у которых есть "предположения или подозрения о том, кто мог совершить это преступление, сообщить по телефонам 050-748-91-77 или "102", гарантируя анонимность звонка.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

Напомним, ранее в Ровно 21-летняя девушка убила свою маленькую дочь. Подробней смотрите в сюжете:

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