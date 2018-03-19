Гибель летчика в Николаеве: появились подробности о смерти Волошина

Погибшему было 29 лет, и он успел серьезно повоевать на Донбассе

Исполняющий обязанности главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который покончил с собой 18 марта, перед смертью общался с медиками, но не сообщил им причины своего поступка.

Об этом в полиции Николаевской области заявили в комментарии "Украинской правде".

"Записки он не оставил. Более того, когда приехали медики, он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакой информации, никого не обвинил, причин не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что Волошин произвел смертельный выстрел в 13:30, а умер около 15:00, не оставив никакой предсмертной записки.

В свою очередь, пресс-секретарь областной полиции Елена Бережная подтвердила, что на момент прибытия "скорой" летчик был жив и мог говорить, но деталей этих разговоров она не сообщила.

"Идет следствие. Следствие рассматривает все возможные версии. И, возможно, установит дополнительные квалификации, если они будут", – сказала она.

Бережная также добавила, что полиция исследует переписку Волошина с работником аэропорта, где Волошин говорит о намерениях покончить с жизнью.

"Эта переписка, которая была, это человек, который работал в аэропорту", – сказала представитель полиции.

На вопрос, может ли рассматриваться версия запугивания или склонения к самоубийству, Бережная сказала: "Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был изъят".

"В переписке, которая была, пока не установлено прямых угроз, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные версии дополнительные", – подчеркнула спикер.

Кроме того, Бережная добавила, что сейчас идут допросы свидетелей по этому делу, и будут допрошены как родные, так и знакомые Волошина, работники аэропорта и местной администрации, а также и другие лица, которые общались, или имели какие-либо отношения с погибшим.

"Следствие со вчерашнего дня продолжается. Допросит всех, кто имел отношения с Волошиным, и кто мог знать причину его подавленного состояния", – сказала Бережная.

Сообщить другие детали она не смогла.

"Следствие установит следователя, который будет заниматься этим делом, и сообщать ход следствия я смогу только с его разрешения, как это определено законом. Дело уже на особом контроле. Мы будем озвучивать всю информацию, которую можно будет обнародовать, потому что понимаем, что это общественно важная информация", – резюмировала спикер.

Стоит отметить, что Владислав Волошин был пилотом штурмовика Су-25, служил в 299-й Николаевской бригады тактической авиации и принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.

За время службы совершил 33 боевых вылета, помогая, в частности, украинским бойцам, окруженным под Иловайском, выйти из "котла".

В августе 2014 года, после удара по российским десантникам под Новокатериновкой, его самолет сбили. Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к украинским позициям.

Позже летчик уволился из армии по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

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