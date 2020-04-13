Глава Винницкой ОГА обвинил зараженных COVID-19 медиков в нарушении дисциплины

В Винницкой области по состоянию на утро 13 апреля 41% из 194 больных СOVID-19 – это медики. В Винницкой ОГА главной причиной этого считают нарушение личной и производственной дисциплины. Об этом во время брифинга заявил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

"Среди медицинских работников лабораторно подтверждено 79 случаев коронавирусной болезни. Что касается большой заболеваемости среди медработников, здесь вопрос больше в личной дисциплине каждого работника и контроля за соблюдением этой дисциплины руководителями учреждений. Причем не только непосредственно на медицинском рабочем месте, но и во время общения с коллегами и в быту. Именно с этой целью Департамент здравоохранения сейчас обновляет свой приказ по отрасли здравоохранения области по соблюдению противоэпидемических мероприятий и алгоритмов работы с пациентами, в сегодняшних условиях почти все по умолчанию должны быть потенциально инфицированными", – сообщил Скальский.

По состоянию на 13 апреля в области заразились СOVID-19 26 врачей, 27 медсестер, два лаборанта, 13 младших медсестер и один дезинфектор. Скальский подчеркнул, что 48 из них заразились от других медработников. В семьях заразились 5 медиков.

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При оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом заразились 17 медработников. Где заразились еще 9 медработников – пока не известно.

Что касается Калиновской центральной районной больницы, где коронавирус обнаружен в 26 медиков, то она была определена одним из четырех учреждений госпитальной базы по лечению пациентов с СOVID-19. Председатель ОГА подчеркнул, что именно в эти четыре медучреждения в первую очередь поставлялись средства индивидуальной защиты для медперсонала.

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По состоянию на 13 апреля в Винницкой области количество больных с СOVID-19 составляет 194.

Напомним, недавно в Виннице от коронавируса вылечилась 73-летняя бабушка. Пенсионерка даже ранее перенесла острый инфаркт.

Кроме того, в Винницкой области, где уже работают 36 санитарных блок-постов, принято решение о том, что к правоохранителям присоединятся медики.

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