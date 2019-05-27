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Главарь "Белого братства" арестован без права залога

27 мая, 17:55

В прошлый раз он освободился за полмиллиона

Ян Яцышин. Фото: Журнал Житомира
Ян Яцышин. Фото: Журнал Житомира.

Предводителя банды "Белое братство", задержанного 24 мая этого года на Днепропетровщине, взяли под стражу без права внесения денежного залога.

Об этом сегодня в Facebook написал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Наиболее резонансными событиями на прошлой неделе были: (...) установление местонахождения и задержание беглого организатора преступной группировки так называемого "белого братства". В декабре прошлого года по решению суда он вышел из-под стражи под залог и все это время скрывался от органов досудебного расследования. Сейчас его снова взли под стражу, уже без права внесения денежного залога", – сообщил главный полицейский области.

Напомним, 24 мая 2019 г. бойцы КОРДа задержали главаря банды "Белого братства" Яна Яцышина, который затем вышел под залог в полмиллиона гривен. 44-летнего жителя Никополя подозревали в хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения. Тогда же задержали его младшего союзника, который, по данным полиции, выполнял роль киллера.

Как сообщалось, суд освободил киллера, готовившего убийство львовского "авторитета".

Также мы сообщали об убийстве полицейского под Киевом.

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Тег суд, Житомир, арест, бандит, белое братство

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