Главного спасателя Херсонской области обвинили в крупных хищениях

В Херсонской области начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

Детективы Государственного бюро расследований подозревают, что главный спасатель области присвоил деньги, предназначавшиеся на закупку бензина и дизельного топлива для нужд ведомства.

За топливо якобы пришлось доплатить, хотя экспертиза установила – в период, когда заключались договора, цены не изменялись. Имени чиновника в ГБР не называют, однако на сайте ГСЧС руководителем областного подразделения значится Сергей Черный.

Реклама

Подозреваемого собираются отстранить от служебных обязанностей и избрать ему меру пресечения.

В тренде Стали известны имена погибших в время крушения самолета АН-12 под Львовом

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом – сообщать о любых коррупционных проявлениях и сразу обращаться в Национальное антикоррупционное бюро.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект об обличителях коррупции. Документом предлагается, что обличителю коррупции будет выплачиваться вознаграждение, если он сообщил и активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум.

В то же время политологи Дмитрий Васильев и Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" отмечали, что для того, чтобы идея о защите и поддержке обличителей коррупционеров эффективно работала в Украине, нужно нечто большее, чем просто принять закон. Они объяснили, будет ли работать идея защиты обличителей коррупции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама