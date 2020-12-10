Главную площадь Дубно Ровенской области украсит елка с кладбища (фото, видео)

В городе Дубно Ровенской области елку, которая будет украшать на новогодние праздники центральную площадь, срубили среди памятников на кладбище.
Соответствующее видео опубликовали очевидцы на странице "Типичное Дубно" в Facebook.
25-метровое дерево уже даже установили на площади, напротив дома Детей и молодежи.
Мэр Дубно Василий Антонюк говорит, что дерево было аварийным, а таким образом город еще и сэкономил.
"И что, что ее взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю уйдем. Ранее мы всегда покупали елку. Минимум обходилась бюджету города в 15 000 гривен. А тут бесплатно и еще очень красивая, высотой 25 метров. Кроме того, она представляла угрозу для памятников на кладбище. Знаете, какой вред в этом году нанес сильный ветер и старые деревья? Разбили 28 памятников на кладбище, что у завода резинотехнических изделий. Пришлось восстанавливать. Отец Олег из Свято-Покровского собора освятил ее, так что ничего крамольного в том, откуда она, нет", – пояснил Антонюк.
Ранее мы сообщали, что на главной елке страны появилась первая игрушка.
Также напомним, лесники показали, какие елки в этом году будут украшать дома украинцев.
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