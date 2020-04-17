Главный санврач Житомирской области требует закрыть четыре города и запретить частные авто

Мэр Житомира отметил, что такие решения может принимать только правительство

Главный санитарный врач Житомирской области, где недавно заразилась коронавирусом одинокая бабушка, Зиновий Парамонов обратился к властям с постановлением, которое предусматривает остановку движения любого транспорта в Житомире и прекращения деятельности всех заведений с 17 по 27 апреля, однако его инициативу не поддержали местные власти. Об этом сообщает Житомирский горсовет.

"Я понимаю, что в городах Житомирской области (Малине, Житомире, Бердичеве, Коростене) сложилась сложная ситуация с количеством заболеваний и это постановление – это даже не чрезвычайное положение, это чуть больше чем чрезвычайное положение, и, я думаю, что такого уровня постановления может принимать только правительство. Фактически этим постановлением запрещается работы всех предприятий города Житомира сроком на 10 дней. Это очень ответственное решение, я понимаю, что можно принять решение оставаться на месте и никуда не двигаться 10 дней, но город, в котором проживает 270 000 человек, обеспечить продуктами питания при неработающих магазинах и торговых сетях – это просто невозможно", – сказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Видео: Сергій Сухомлин/Facebook

Также Сухомлин подчеркнул, чтобы не вводить жесткие ограничительные меры, местные жители должны придерживаться карантинных требований.

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"Как показывает опыт некоторых городов Житомирской области, которые объявили, что на несколько дней закроют магазины, они получили огромные очереди людей у ​​магазинов, большое скопление людей. Даже те люди, которые сидели на карантине, вышли, чтобы купить продукты питания", - отметил мэр.

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Напомним, в Житомирской области коронавирус нашли у семимесячного ребенка. Ребенка вместе с матерью поместили в инфекционное отделение.

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Сообщалось, что по состоянию на 09:30 17 апреля в стране официально подтверждено 4 662 случая заражения COVID-19. За сутки был обнаружен 501 новый случай, за прошлые – 397.

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