Главреда "РИА Новости Украина" этапируют из Киева в Херсон

Сегодня, 10:27

Меру пресечения задержанному по подозрению в госизмене будет избирать суд Херсона

Архивное фото
Архивное фото

Главному редактору издания "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, задержанному по подозрению в госизмене, меру пресечения будет избирать суд в Херсоне, куда подозреваемого этапировали из Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Татьяна Тихончик.

"Да, в Херсоне (будут избирать меру пресечения руководителю "РИА Новости Украина" – ред.)", – сказала она. Кроме того, пресс-секретарь уточнила, что подозреваемого пока не доставили в пункт назначения: "Еще в дороге".

Напомним, утром во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.

По данным спецслужбы, подозреваемый ежемесячно получал около 53 тысяч евро на проведение своей деятельности: "Вышинский получал стабильное финансирование и на сегодняшний день мы можем говорить, что ежемесячно (он получал) 53 тысячи евро для проведения этой деятельности. Средства заходили к нам с территории Сербии. Из РФ в Сербию, из Сербии в Украину и тут уже распределялись Вышинским между структурами и лицами, привлеченными им для противоправной деятельности".
Херсон, этапирование, госизмена, риа новости, вышинский
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УНН

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