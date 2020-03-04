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Глобальное потепление: в Виннице на месяц раньше расцвели сакуры (видео)

4 марта, 10:52

Тина Наринецкая

Цветы появились на трех на японских деревьях в городе

В Виннице из-за аномально теплой погоды раньше обычного расцвели японские сакуры. Совсем скоро горожане смогут сфотографироваться в обилии нежно-розовых цветов.

В этом году экзотические деревья "проснулись" на месяц раньше, чем в прошлом. Первый цвет начал появляться на трех сакурах по улице Порика.

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Также нетипично теплой погодой в этом году украинцев удивила зима. В частности, в оккупированном Крыму посреди января неожиданно зацвел декоративный абрикос. Также тут в зимнее время зацвели подснежники и множество других цветов.

А в феврале жители Закарпатской области посреди зимы заметили необычное погодное явление – в Виноградове прошла летняя гроза. Ливень, по словам местных жителей, продолжался два часа.

Ранее мы писали, что что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского рассказали, что в этом году был превышен даже показатель аномально тепла в 2015 году.

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