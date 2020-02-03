Гнался за "гномиками": в Николаеве копы задержали пьяного таксиста (видео)

После проверки уровень алкоголя в крови водителя почти в 10 раз превышал норму

Фото: 0512.ua

В Николаеве полицейские задержали пьяного водителя такси, который пытался сбежать от патрульных, а после задержания признался, что "гнался за гномиками".

Как сообщает 0512.com.ua, копы обнаружили автомобиль, нарушавший правила движения, и потребовали от него остановиться.

В свою очередь, водитель проигнорировал требования полицейских и попытался от них сбежать, однако вскоре его остановили и обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Результат проверки на алкогольном тестере составил 1,90 промилле при норме в 0,2 промилле.

В общении с полицейскими задержанный рассказал, что гнался за "гномиками, которые украли у него кувшины".

"Вы говорите, что гномики? – Да, такие бородатые, маленькие. – И что они делали? – Я собираю глиняные кувшины. И они понесли пять кувшинов с собой. – Они вам их хотели продать? – Нет, они у меня украли. – И вы от них убегали. – Я погнался за ними", – признался водитель патрульным.

Напомним, ранее в Харькове сотрудник Государственной фискальной службы, занимающий пост старшего следователя, посреди ночи устроил пьяные гонки с полицией, пытаясь скрыться от патрульных.

Ранее сообщалось, что в центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и несколько ДТП.

Также новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

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