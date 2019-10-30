Скандал в винницком интернате: голых пациентов на ночь сгоняли в "туалетную" комнату

Фото: UA: Вінниця

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Грандиозный скандал разгорелся в Винницкой области. Местные правозащитники и чиновники обнародовали итоги проверки одного из психоневрологических интернатов. Когда проверяющие нагрянули около 5 утра в интернат, то застали там в одном из блоков совершенно голых пациентов. Мужчины и женщины находились в одном помещении, а приехавшим активистам сообщили, что сюда их помещали не первый раз.

Подробности нам рассказали правозащитник Руслан Имерелли и руководитель Департамента соцполитики Винницкой облгосадминистрации Наталья Заболотная.

"Когда мы начали опрашивать тех, кто работает в интернате, никто не дал вразумительного ответа. Я считаю, что дело в том, что на ночь пациентам нужно было надевать памперсы, но никто этого не делал. Проще было согнать людей в одну комнату, экономя на памперсах, на обслуживании. Зайдя в эту комнату, я сам вступил в фекалии. Честно говоря, с таким я сталкиваюсь впервые. Я шокирован произошедшим. У одной из женщин я спросил, постоянно ли их там закрывали. Она мне сказала, что да. И показала на пальцах, что это происходит с 10 вечера до 5 утра", – сказал нам Руслан Имерелли.

По его словам, директор интерната после этого скандала сразу подал заявление на увольнение.

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Чиновники подтверждают, что при проверке действительно увидели в интернате обнаженных пациентов.

"Организовать проверку – это было моей инициативой, – сказала нам глава департамента соцполитики Винницкой обладминистрации Наталья Заболотная. – А связана эта проверка была с тем, что накануне мы увидели в этом интернате замки. Мы заподозрили, что пациентов интерната закрывают на ночь. Сейчас открыто уголовное производство".

В Винницкой облполиции нам подтвердили, что начато расследование.

"Мы открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы", проводятся следственные действия. Видео, которое было обнародовано в соцсетях, приобщено к материалам производства. На сбор информации нужно около 10 дней. Предварительно известно, что люди находились в таких условиях, которые унижали их честь и достоинство", – рассказала нам спикер облполиции Анна Олийнык.

По ее словам, правоохранители также проверяют факты возможного присвоения денег руководством интерната. Виновным грозит до пяти лет тюрьмы.

За последнее время это не первый скандал, где фигурируют интернаты. Летом нынешнего года скандал разгорелся в интернате Днепропетровской области. По данным правозащитников, здесь к детям применяли унизительные наказания.

А в Запорожской области директора интерната подозревают в том, что он сдавал воспитанников в трудовое рабство. Подробности – в сюжете:

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