Гонки, ретро-байки и даже свадьбы: в Черкасской области прошел масштабный мотофестиваль

На фестивале в этом году собрались тысячи байкеров

В Черкасской области уже семнадцатый раз на мотофестиваль "Тарасовая Гора" собрались байкеры. В этом году их – тысячи. Как это было – видели журналисты "Сегодня".

Мотофест устроили на территории бывшего санатория. Ближайшее село – за пять километров отсюда. Поэтому местные на грохот моторов не жалуются. Особенностью нынешнего байкерского лета стали гонки на ретро-мотоциклах. Некоторые из них байкеры собирали сами, и потратили на это баснословные суммы.

А вот пара байкеров Андрей и Елена, которые женаты уже 8 лет, в этом году на фестивале решили обновить свои обеты и устроили повторную свадьбу.

"Мы показываем, что мы не стереотипные такие, как в американских фильмах. А нормальные люди, у которых есть семьи", – рассказал "Сегодня" основатель мотофестиваля "Тарасовая Гора" Ашот Арушанов.

Напомним, не так давно в Черкассах прошли автогонки на "Запорожцах". Гонка проводится в формате "тайм-атак". Участникам нужно как можно быстрее преодолеть 5 километров сложной трассы, где скоростные участки соединены с крутыми поворотами.

Также мы писали, что в субботу одесские байкеры и автомобилисты фестивалем открыли мотосезон-2019. Мероприятие прошло в районе 6-го километра Овидиопольской дороги и собрало больше тысячи гостей.

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